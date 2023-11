Dat Ubisoft nog lang niet klaar is met de Assassin’s Creed franchise is overduidelijk. De uitgever heeft immers nog heel wat titels over ieders geliefde club sluipmoordenaars in de pijpleiding staan. Eén daarvan is nog niet officieel aangekondigd, maar wordt wel ontwikkeld door Ubisoft Bordeaux, de studio achter de eerste uitbreiding van Assassin’s Creed: Valhalla en het meest recente deel, Assassin’s Creed: Mirage.

Dit blijkt uit een Twitterpost van Rik Godwin, die laat weten dat hij net zijn eerste week als lead writer bij de ontwikkelaar achter de rug heeft. In één adem vermeldt hij dat hij aan de Assassin’s Creed franchise werkt. Aangezien Mirage geen DLC krijgt, wekt dat de suggestie dat de ontwikkelaar bezig is met een nieuwe titel in de reeks. Wij zijn alvast benieuwd welke periode en locatie dit keer aangedaan zullen worden.

As it’s the end of my first official week on the job:

I am ridiculously delighted to announce I am now Lead Writer at Ubisoft Bordeaux, working on the Assassin’s Creed franchise! pic.twitter.com/F2b2l6nqsk

— Rik Godwin (@Tafdolphin) November 24, 2023