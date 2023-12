Ubisoft heeft met de Assassin’s Creed franchise een prachtige reeks in handen. We hebben inmiddels verschillende delen mogen spelen en de meest recente game is natuurlijk Assassin’s Creed: Mirage. Deze game is wat kleiner van omvang en keerde ook terug naar de roots van de reeks, wat meer stealth achtige gameplay opleverde.

Met Basim konden we Bagdad verkennen en zagen we de groei van de Assassin organisatie, wat een meer dan prima avontuur was. We konden de titel ook waarderen, zoals in onze review te lezen valt. Daarin prijzen we de game vooral vanwege de zeer fijne parkour gameplay, fantastische soundtrack en de grotere focus op stealth.

Met andere woorden: Assassin’s Creed: Mirage is de moeite waard om te spelen. Zeker als je een liefhebber van de franchise bent. Mocht je dat om één of andere reden nog niet gelukt zijn, dan is deze prijsvraag voor jou. In samenwerking met Ubisoft mogen we de game namelijk drie keer weggeven voor pc.

We geven een digitale code weg, waarmee je de game eenvoudig kunt downloaden en spelen. Om kans te maken op één van de drie codes, dien je de onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vraag 1: Wie spreekt de stem in van Roshan?

Vraag 2: In welke andere game komt protagonist Basim Ibn Ishaq ook voor?

Vraag 3: Wat voor dier is Enkidu?

Weet jij de antwoorden op deze vragen? Dan doe je eenvoudig mee door ze in te sturen en daarbij de onderstaande stappen te volgen. Wie weet speel jij begin volgend jaar met Basim in het Midden-Oosten van honderden jaren terug en ben je getuige van zijn levensverhaal.

