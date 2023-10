Assassin’s Creed: Mirage ligt nu een week in de winkels en Ubisoft is zeer verheugd over de verkoopresultaten. Volgens de Franse ontwikkelaar/uitgever heeft het spel de grootste lancering ooit beleefd in vergelijking met de eerdere Assassin’s Creed-titels die zijn uitgekomen voor de huidige generatie consoles.

Ubisoft heeft via X laten weten dat ze blij zijn met de positieve ontvangst van Assassin’s Creed: Mirage. Hoewel er geen specifieke cijfers worden genoemd, wordt wel gemeld dat het aantal spelers van deze game vergelijkbaar is met de aantallen van Assassin’s Creed: Origins en Assassin’s Creed: Odyssey.

Hieronder het bericht van Ubisoft met daarbij nog wat leuke statistieken.