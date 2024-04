Assassin’s Creed: Mirage is nu dik een half jaar verkrijgbaar en miljoenen spelers hebben al van de game genoten, maar als jij bij de groep hoort die de game nog niet heeft gespeeld dan hebben we goed nieuws. Er is nu namelijk een trial beschikbaar.

Ubisoft heeft aangekondigd dat ze een gratis trial van Assassin’s Creed: Mirage online hebben gezet. Deze is beschikbaar tot 30 april op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Je krijgt met deze trial 2 uur toegang tot de game en je kunt je progressie naar de volledige game meenemen, indien je besluit die aan te schaffen.

Meer weten over de game? Check dan hier onze review.