Er zijn al verschillende geruchten rond gegaan over Resident Evil en de laatste was dat de game intern was uitgesteld. De leaker die dit bericht naar buiten bracht – Dusk Golem – komt hier nu op terug.

De leaker is naar eigen zeggen aan nieuwe informatie gekomen over Resident Evil 9. Het eerdere bericht van hem dat de game was uitgesteld, blijkt niet te kloppen. Sterker nog, het negende deel van Resident Evil zal al heel snel worden aangekondigd en zal in januari 2025 uitkomen.

Er staan voor de komende tijd een aantal evenementen op het programma, waaronder Summer Game Fest en Xbox Games Showcase. Het zou dus zomaar kunnen dat Resident Evil 9 in één van deze shows wordt aangekondigd.