Voor velen staat 4 mei in het teken van Star Wars. ‘May the 4th’ (be with you) is een begrip onder fans van de franchise. Om dit jaar 4 mei te vieren zullen Xbox-gamers en Nintendo Switch-gamers tijdelijk gratis een game in het heelal ver hier vandaan kunnen spelen. Voor de Xbox is dat Star Wars Jedi: Survivor en voor Nintendo Switch is het Star Wars: Knights of the Old Republic.

Wat dat betreft is de ‘balance in the Force’ ver te zoeken gezien Xbox-bezitters er een stuk beter van af komen. Star Wars Jedi: Survivor is slechts een jaar oud terwijl Star Wars: Knights of the Old Republic zijn roots kent in 2003. Aan de andere kant is Star Wars Jedi: Survivor slechts tot en met 5 mei 23:59 te spelen met een tijdslimiet van 5 uur voor iedere Xbox bezitter. Star Wars: Knights of the Old Republic is tot en met 9 mei te spelen mits je over een Nintendo Switch Online abonnement beschikt. Voor deze titel lijkt er geen tijdslimiet te zijn.