Respawn Entertainment verblijdde ons in april met Star Wars Jedi: Survivor en hoewel de game zo z’n technische verbeterpuntjes had, zit de titel verder zeer goed in elkaar. EA heeft al onthuld dat er een port voor de vorige generatie consoles onderweg is, maar dan rest de vraag wat er in het verschiet ligt voor Cal Kestis en zijn entourage.

Als het aan EA ligt, komen er wel degelijk meer games in het geliefde universum. CEO Andrew Wilson heeft tijdens de kwartaalrapportage aangegeven dat ze “dolgraag” meer games in de serie willen zien. Wilson stipt hierbij de “geweldige samenwerking” met Disney en Lucasfilm aan, maar helaas is er niks om aan te kondigen.

“We’ve had incredible success in that partnership across the Battlefront and the Star Wars Jedi franchises and absolutely with Star Wars: Galaxy of Heroes. Our teams are always thinking about what are new experiences that we might be able to create. Certainly, I would love to see more in the in the Jedi franchise over time. It’s just an extraordinary game that tells an extraordinary story.”