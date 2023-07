Star Wars Jedi: Fallen Order en Star Wars Jedi: Survivor zijn beide zowel commercieel als kritisch succesvolle games. Het is daarom niet gek dat EA met de franchise door blijft gaan en er bestaat een kans dat Respawn Entertainment al bezig is met het derde deel.

Er zijn nieuwe vacatures beschikbaar bij Respawn Entertainment en die suggereren dat er aan een derde deel gewerkt wordt. Zo staat in de omschrijvingen dat ze mensen zoeken met een passie voor mêlee combat en het project wordt omschreven als een leuke, third-person actiegame.

Daar komt bij dat game director Stig Asmussen in een interview eerder dit jaar heeft aangegeven dat hij het verhaal van de games graag in een trilogie wilde vertellen. Het is aannemelijk dat de game van Unreal Engine 4 overstapt naar Unreal Engine 5, aangezien dat ook genoemd wordt in de vacatures.

Helaas zijn de vacatures niet concreet in de game waar het over gaat, maar het is met eerdere uitspraken en de huidige omschrijvingen erg plausibel dat de ontwikkelaar dus begonnen is met het derde deel. Indien zo, dan zal het nog wel even duren vooraleer we er meer over gaan horen.