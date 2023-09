Star Wars Jedi: Survivor is nu geruime tijd verkrijgbaar en nog steeds werkt Respawn Entertainment aan deze titel. Dit resulteert in af en toe wat nieuwe updates en zo is er ook nu weer een nieuwe uitgebracht.

Het gaat om een update voor alle platformen waarop de game verkrijgbaar is en deze richt zich met name op het verbeteren van de performance. Met name de pc-versie kende in eerste instantie de nodige issues, maar die worden met deze update verder gereduceerd.

EA stuurde ons het onderstaande overzicht van patch notes voor de volledigheid: