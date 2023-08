Star Wars Jedi: Survivor kwam eerder dit jaar uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc, maar daar zal het qua platformen niet bij blijven. Bij de presentatie van kwartaalcijfers heeft de uitgever bekendgemaakt dat ze de game momenteel aan het ontwikkelen zijn voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Oftewel, de game wordt in bepaalde technische opzichten teruggedraaid, zodat het functioneert op de vorige generatie consoles. Respawn Entertainment is hier momenteel mee bezig, maar het is niet bekend wanneer deze editie klaar zal zijn.

De reden om de game alsnog naar de vorige generatie consoles te brengen komt voort uit de community vraag hiernaar. Wat interessant om te zien zal zijn, is hoe de game het gaat doen op die systemen aangezien de titel op de current-gen platformen niet zonder performance issues was bij de release.