Star Wars Jedi: Survivor is inmiddels al een geruime tijd uit en Respawn Entertainment heeft de meeste issues inmiddels opgelost. Toch zijn ze nog niet helemaal klaar met de game, getuige de nieuwe update die ze op alle platformen hebben uitgerold.

De update is niet al te uitgebreid, want het richt zich op wat animaties en het pakt wat problemen aan die kunnen optreden als ray tracing niet ingeschakeld is. Alle details hieronder.

Fixes for creature & vehicle animations

Fix for binocular beacons not working when ray tracing is disabled

Quality improvement for reflections when ray tracing is disabled

Meer weten over Star Wars Jedi: Survivor? Lees dan hier onze review.