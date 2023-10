Vooralsnog heeft Disney nog geen grote rol van betekenis in de gamingindustrie, naast natuurlijk het feit dat ze licenties van hun IP’s hebben verdeeld onder verschillende ontwikkelaars en uitgevers, zoals Marvel’s Spider-Man en de Star Wars-games. Maar in tijdperk der consolidatie gaat daar mogelijk verandering in gekomen.

Een rapportage van Bloomberg meldt immers dat topfiguren erop aandringen bij Disney CEO Bob Iger om serieus te overwegen om een grote uitgever – zoals EA – op te kopen. Hiermee zouden ze in één klap een gigant in de gamingindustrie worden. De uitgever is tevens al bekend met verschillende Disney IP’s, zoals het recentelijk uitgebrachte Star Wars Jedi: Survivor en de aankomende Iron Man- en Black Panther-games.

Daarbij zouden er geruchten zijn dat EA op zoek is naar een koper. CEO Andrew Wilson wilde naar aanleiding van die geruchten geen commentaar geven. Overigens zou Bob Iger neutraal gereageerd hebben op het voorstel van zijn ondergeschikten.