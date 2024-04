Star Wars Jedi: Survivor is ondertussen al bijna een jaar uit, maar het kan natuurlijk zijn dat je dit spel nog niet hebt gespeeld. Er is nu een manier om het spel voor een hele schappelijke prijs te spelen, want de opvolger van Star Wars Jedi: Fallen Order maakt nu onderdeel uit van EA Play. Dit geldt op het moment alleen voor PlayStation, maar donderdag kunnen pc- en Xbox-bezitters ook van de game genieten via EA Play.

EA Play is het digitale abonnement van Electronic Arts, die oudere titels van de ontwikkelaar/uitgever aanbiedt. Je kan hier een jaar gebruik van maken voor € 39,99 of je kiest voor een maandlidmaatschap van € 5,99. Met het laatstgenoemde abonnement kan je gemakkelijk Star Wars Jedi: Survivor uitspelen, die nu onderdeel van de digitale service is.

Je hebt dan waarschijnlijk ook nog tijd over om andere games uit te checken. Het actuele aanbod van EA Play kan hier gevonden worden.