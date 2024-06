We weten al een tijdje dat Star Wars Jedi: Survivor ook naar de PlayStation 4 en Xbox One komt, maar een precieze releasedatum blinkt vooralsnog uit door zijn afwezigheid. Andrew Marmo – een frequent medewerker van Videogame Chronicle – heeft echter gemerkt dat de titel recent een rating kreeg voor last-gen consoles in BraziliĆ«.

Dit zou erop kunnen wijzen dat de heruitgave van Star Wars Jedi: Survivor op de vorige generatie niet lang meer op zich gaat laten wachten. Het zou op zijn minst betekenen dat we in de nabije toekomst een concrete releasedatum krijgen. We zijn benieuwd of Star Wars Jedi: Survivor ook op de PS4 en de Xbox One indruk zal weten te maken.