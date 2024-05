De Fallout franchise is momenteel springlevend (zou een bepaalde tv-serie daar voor iets tussen zitten?) en er wordt dan ook volop gespeculeerd over de volgende game in de geliefde RPG-franchise. Als we geruchten mogen geloven, dan zouden er maar liefst twee projecten voor de franchise in de maak zijn en Microsoft wil de volgende game zo snel mogelijk uitbrengen. Todd Howard, je kent hem vast wel, spreekt er nu zelf ook over.

In het interview heeft de Bethesda-baas het onder andere over de setting van de volgende Fallout. Voordien hebben deze games zich telkens afgespeeld in de VS en volgens hem zal dat ook zo blijven. Akkoord, de hele wereld ligt misschien in brokken… maar Todd vindt het leuker om te blijven focussen op de VS en de rest van de wereld als een soort ‘mysterie’ te behouden.

“My view is, part of the Fallout schtick is on the American naivete and part of that. And so, for us right now, it’s okay to acknowledge some of those other areas, but our plans are to predominately keep it in the US. I don’t feel the need to answer… It’s okay to leave mystery or questions, ‘What’s happening in Europe, what’s happening here’. The worst thing you can do to mysterious lands is to remove the mystery.”

Je kan het volledige gesprek bekijken in de onderstaande video. Overigens, als je benieuwd zou zijn naar Fallout buiten de Verenigde Staten, dan valt het aan te raden om Fallout: London in de gaten te houden. Een fanproject dat momenteel in de maak is.