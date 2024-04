Er wordt al een lange tijd door fanatieke Fallout spelers gewerkt aan een bijzondere mod: Fallout: London. Deze mod kreeg eind vorig jaar zelfs een releasedatum, namelijk 23 april dit jaar. De release is nu echter opgeschoven, zo laten de ontwikkelaars weten.

Dit heeft alles te maken met de aanstaande ‘next-gen’ update voor Fallout 4, die vorige week door Bethesda van een releasedatum voorzien werd. Met het uitbrengen van deze update zullen veel mods waarschijnlijk niet langer werken en dat gaat ook op voor Fallout: London.

Hierdoor is besloten de mod uit te stellen naar een later moment, zodat het ook daadwerkelijk functioneert bij en na release. In een nieuwe video geeft men deze update, zie hieronder: