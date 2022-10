Fallout 4 kwam in 2015 uit voor onder andere de PlayStation 4 en Xbox One. Deze titel is ook op de current-gen consoles te spelen en dat door middel van backwards compatibility. Daar gaat verandering in komen.

Bethesda heeft op de Fallout website namelijk aangegeven dat Fallout 4 ergens in 2023 een gratis update zal krijgen, die gericht is op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Oftewel, een current-gen upgrade.

Als je het spel na het installeren van de update speelt, zal je Fallout 4 in een hogere framerate kunnen spelen of je kiest voor een 4K resolutie modus. Er zullen ook veel bugs die nog aanwezig zijn worden aangepakt en er zal extra Creation Club content worden toegevoegd.