De Fallout-serie biedt de meest complete versie aan pc-bezitters, want op dit platform kennen mods uitgebreide ondersteuning. Soms wil het wel eens gebeuren dat daar complete uitbreidingen uit ontstaan en dat is ook het geval met Fallout: London. Het is nu bekend wanneer deze mod voor iedereen te spelen zal zijn.

Team Folon – degene die verantwoordelijk zijn voor Fallout: London – heeft aangegeven dat hun project op 23 april 2024 zal uitkomen. Zoals de titel al doet vermoeden speelt dit avontuur zich af in de hoofdstad van Engeland. Het was de bedoeling dat de mod al eerder zou verschijnen, maar aangezien sommige leden van het team in landen waar het oorlog is wonen, duurt het allemaal wat langer dan gedacht.

Er is wel nu een nieuwe video verschenen die je meer over Fallout: London laat weten en die kan je hieronder bekijken.