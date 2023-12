Bethesda Softworks werkt al geruime tijd aan een upgrade voor Fallout 4, die de game naar de standaard van de current-gen moet tillen. Deze upgrade stond aanvankelijk voor dit jaar gepland, maar de ontwikkelaar heeft laten weten dat we wat langer geduld moeten hebben.

De upgrade, die voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc zal verschijnen, is uitgesteld naar 2024. Dit heeft de ontwikkelaar via het X-account laten weten en hierbij geven ze aan dat ze net wat meer tijd nodig hebben dan aanvankelijk verwacht.

“Thank you for your patience with us as we work on the Fallout 4 next-gen update. We know you’re excited, and so are we! But we need a bit more time and look forward to an exciting return to the Commonwealth in 2024.”