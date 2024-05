Hoewel Total War: Pharaoh bij launch wellicht niet helemaal was wat het had moeten zijn, blijft Creative Assembly aan de game werken. Na hun excuus te hebben aangeboden en iedere koper van de game een deel van de aanschafprijs terug te hebben betaald, is daarmee de kous nog niet af. Total War: Pharaoh zal binnenkort namelijk voorzien worden van een nieuwe update die enerzijds het een en ander zal reworken en anderzijds een hoop nieuwe content met zich meebrengt.

Je leest het goed: het gaat dus om een update, geen DLC. Zo gaat de campagne volledig op de schop waarbij men belooft om de gameplay goed aan te pakken en de campagne flink uit te breiden. Onderdeel hiervan zijn twee nieuwe regionen die aan de campaign map worden toegevoegd, namelijk Mesopotamia en Aegea. Met die nieuwe regionen krijgen we er natuurlijk ook nieuwe facties bij, vier om precies te zijn: Babylon, Assyria, Mycenae en Troy. Als kers op de taart zullen er ook ruim 80 nieuwe units zijn om gebruik van te maken en er worden ruim 70 units gereworked voor de balans in de game.

Ben je benieuwd hoe de ontwikkeling van deze mega update verloopt? Vanaf volgende week zal Creative Assembly met enige regelmaat blogposts plaatsen en Q&A-sessies houden om de community op de hoogte te houden. Blijf dus vooral hun site in de gaten houden.