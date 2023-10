Volgende week kunnen fans van de Total War-franchise aan de slag met het nieuwste deel: Total War: Pharaoh. Voor deze titel is er een nieuwe video verschenen die meer informatie geeft over een van de facties in de game, namelijk de Hettieten.

Als je voor deze factie kiest, heb je de beschikking over twee speelbare leiders, genaamd Suppiluliuma en Kurunta. De eerstgenoemde richt zich meer op verdediging, terwijl Kurunta uitblinkt in sabotage. De Hettieten hebben als voordeel dat vechten in zware weersomstandigheden hen niet verzwakt, in tegenstelling tot andere facties.

De nieuwe video van Total War: Pharaoh check je hieronder, meer over de game lees je in onze preview.