Preview | Total War: Pharaoh – Na jaren van historische Total War-games maakte ontwikkelaar Creative Assembly in 2016 hun eerste uitstap naar het Warhammer-universum. Sindsdien is het stil rondom de grote namen uit de serie zoals Shogun, Medieval of Empire. Ondertussen hebben we wel van kleinere projecten mogen genieten zoals Total War Saga: Troy uit 2020 van zusterstudio Creative Assembly Sofia. De Bulgaren hebben in de tussentijd niet stilgezeten en brengen nu voor het eerst in de serie de Egyptenaren als hoofdrolspeler naar het strijdtoneel. Daarbij valt op dat de game niet onder de ‘Saga’ vlag wordt uitgebracht. Dat komt omdat er voor een authentieke weergave van het Oude Egypte is gekozen. Kortom, in Pharoah is er geen ruimte voor mythologie of halfgoden zoals Achilles.

Een woelige periode

De game speelt zich af op het einde van de bronstijd, wat in de geschiedenisboeken bekendstaat als een woelige periode voor het eens zo machtige Egyptische rijk. De extreme droogte zorgde voor hongersnood. De economie stortte in en er braken burgeroorlogen uit. Alsof dat nog niet genoeg ellende was, kregen de Egyptenaren ook onverwachts bezoek van de Zeevolken, die al plunderend door het Middellandse Zeegebied trokken. Al snel verkeerde de hele regio in een totale oorlog. Pharoah richt zich namelijk niet alleen op Egypte, maar ook op gebieden in het hedendaagse Soedan, Israël en zelfs Turkije. Er is dus meer dan alleen zand om naar te kijken. Je kunt met acht historische personages aan de slag gaan en ieder personage heeft zijn eigen gebied en cultuur (Egyptisch, Hettitisch of Kanaänitisch).

De helft daarvan is Egyptisch en alle vier zijn ze uit op de troon van farao Merenptah, wiens gezondheid hem in de steek laat. Ramses III is verreweg de bekendste en wordt beschouwd als de laatste grote farao van Egypte. Zijn leger blinkt uit in snelle aanvallen en beschikt vooral over veel ervaren soldaten. Seti en Amenmesse zijn de zonen van farao Merenptah en zijn elkaars tegenpolen. Seti overspoelt het liefst zijn tegenstander met goedkope eenheden terwijl Amenmesse zijn rijkdom wil uitbuiten met dure elite-eenheden in de vorm van boogschutters. Tot slot is er dan nog Tausret, de enige vrouw in het gezelschap. Zij moet het vooral hebben van diplomatie en handel. Door haar focus op economische groei is zij ook de enige die haar leger van de beste strijdwagens in de game kan voorzien.

Van je buren moet je het hebben

Bij de Hettieten draait de strijd om het koningschap. Suppiluliuma en zijn neef Kuruna kunnen elkaars bloed wel drinken en beide tappen uit een ander vaatje. Suppiluliuma is een groot diplomaat en beschikt over sterk gepantserde eenheden. Kuruna daarentegen lijdt aan grootheidswaanzin en richt zich op sabotage en sluipmoorden. Tot slot hebben we dan nog de Kanaänieten. Troonopvolger Bay is een manipulatieve diplomaat die in de schaduwen opereert om zijn politieke invloed uit te breiden. Zijn relatief zwakke leger moet het vooral hebben van hinderlagen en valstrikken. Isru daarentegen moet niets van diplomatie hebben en heeft ook totaal geen behoefte om de macht te grijpen. Het enige wat hem interesseert is plunderen en zijn hele leger en speelstijl is dan ook daarop ingericht.

Naast kleinere niet speelbare culturen, zoals de Libu-stammen, een nomadisch woestijnvolk ten westen van de Nijl, komt de grootste dreiging van de Zeevolken. Deze alliantie van onder meer Kretenzers, Minoërs en Sardiniërs uit het Middellandse Zeegebied zorgde voor heel wat politieke onrust. Daarnaast bleken de legers van rijken en stadstaten aan de oost- en zuidkust van de Middellandse zee met hun strijdwagens niet opgewassen tegen de infanterie met lange zwaarden en speren van Zeevolken. Met zo’n naam en de aanwezigheid van de Nijl zou je de terugkeer van maritieme oorlogvoering in de serie verwachten, echter gaat dat helaas niet gebeuren. Als twee schepen elkaar op het water ontmoeten, dan meren ze eerst aan land, waarna de legers het daar vervolgens met elkaar uitvechten.

Wisselvallig weer

Onze hands-on sessie richtte zich voornamelijk op de veldslagen, waardoor we nog niet echt iets kunnen zeggen over het turn-based gedeelte en alle mogelijkheden om de game zonder oorlog voeren te beïnvloeden. We hadden het in het begin al even over natuurrampen, zoals extreme droogte, en dat vernieuwde weersysteem speelt ook een belangrijke rol in hoe je veldslagen benadert. Zo kun je in een hittegolf starten, waarna het tijdens de veldslag ineens gaat regenen. Zand verandert al gauw in modder, waardoor je strijdwagens vast komen te zitten. Een zandstorm daarentegen doet schade aan je eenheden en vermindert het zicht van je boogschutters. Vooraf aan ieder gevecht krijg je ook het weerbericht te zien zodat je hierop kunt inspelen door bijvoorbeeld te wachten op beter weer of je troepen anders op te stellen.

Tijdens de veldslag kun je de drie verschillende houdingen van je eenheden gebruiken om het weer of de omgeving verder uit te buiten. Met Advance duw je vijanden naar achteren, bijvoorbeeld een modderpoel in, waarna ze als een vogel voor de kat zijn. Met Hold kun je beter je positie proberen te behouden en met Give Ground trek je tactisch terug terwijl je de vijand niet uit het oog verliest. Lok ze bijvoorbeeld grasvelden in, waarna jouw boogschutters met vuurpijlen de boel in brand zetten en je vijand in een vuurzee gevangen zit. Die tactiek werkt trouwens ook uitstekend tegen belegeringstorens en je kunt zelfs gebouwen in brand steken, al neemt de bevolking je dat niet in dank af en moet je ze zelf weer repareren. Al deze elementen zorgen samen voor een dynamische ervaring, waar je zowel voor- als nadelen uit kunt halen.

Voorlopige conclusie

Hoewel Creative Assembly Sofia overduidelijk met zorg aan een authentieke weergave van het Oude Egypte heeft gewerkt en het hoog tijd is om de Egyptenaren een hoofdrol in de serie te geven, kunnen we niet beweren erg onder de indruk te zijn. Begrijp ons niet verkeerd, de game zit degelijk in elkaar, maar het mist de nodige charme. Je hebt geen over-the-top eenheden zoals in Warhammer, zeeslagen zoals in Empire of een stampede aan olifanten zoals in Rome. Het is allemaal rechttoe rechtaan. Dat is prima voor een kleinere spin-off titel, aangezien die vaker goedkoper geprijsd zijn. Sterker nog, Total War Saga: Troy werd zelfs tijdelijk gratis aangeboden in de Epic Game Store. Aan Total War: Pharaoh hangt echter een prijskaartje van € 60,- en dat zien wij mensen niet zo snel betalen.