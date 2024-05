Het is nog een aantal dagen wachten voor V Rising-spelers op pc, voordat zij met de volledige game aan de slag kunnen. Op 8 mei gaat de game uit de early access fase en er zal ook nog een PS5-versie komen, al is de releasedatum daarvoor nog niet onthuld. Wie nog niet met V Rising aan de slag is geweest, vraagt zich misschien af of dit wel de juiste game voor hen is.

Om daar een duidelijker beeld van te krijgen, is er nu een gameplay trailer uitgebracht. Deze trailer geeft een goede weergave van de daadwerkelijke game en je ziet allerlei aspecten voorbij komen. Zo zijn er veel gevechten aanwezig, kan je allerlei krachtige vaardigheden gebruiken en vrijspelen, en kan je een duister kasteel bouwen als basis.