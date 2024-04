Pc-gamers die maar geen genoeg kunnen krijgen van de early access release V Rising, kunnen volgende maand met de volledige game aan de slag. Ontwikkelaar Stunlock Studios kondigde enige tijd geleden aan dat de volledige game op woensdag 8 mei beschikbaar zal komen. PS5-gamers zullen de game ook mogen verwelkomen dit jaar, maar een specifieke releasedatum voor dat platform is nog niet gegeven.

Met nog minder dan een maand te gaan voor de officiële pc release, heeft de ontwikkelaar een nieuwe trailer gepubliceerd. In deze trailer maak je kennis met de Ruins of Mortium, dat eens het kloppende hart vormde van het vampierenrijk. Spelers moeten hier het plan van Dracula zien te verhinderen. Hij heeft zijn oog gezet op het terugwinnen van zijn troon en koninkrijk. Je mag in dit gebied krachtige tegenstanders verwachten die nog geallieerd zijn aan Dracula, wat je hieronder kunt zien.