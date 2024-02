Dead Island 2 is al sinds de release te spelen op pc, net zoals op andere platformen. Op de computer is de game echter alleen verkrijgbaar via de Epic Games Store, maar daar zal binnenkort verandering in gaan komen.

De pc-versie van Dead Island 2 was tijdelijk exclusief voor de Epic Games Store en op 22 april zal dit vervallen. Vanaf die datum is het zombiespel ook via Steam verkrijgbaar. Om dit heugelijke feit te vieren, kan je vandaag nog gratis Dead Island: Riptide – Definitive Edition binnenhalen via Steam. Tevens kan je Dead Island: Retro Revenge met 75% korting aanschaffen.

Meer weten over Dead Island 2? Check dan hier onze review.