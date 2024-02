Microsoft geeft altijd van tevoren aan welke games er op het punt staan om toegevoegd te worden aan de Game Pass bibliotheek. Nu is er echter een nieuwe titel gedropt die niet is aangekondigd. Als je een Xbox Game Pass abonnement hebt dan kan je nu Dead Island 2 spelen.

De zombiegame kwam vorig jaar eindelijk uit, nadat verschillende ontwikkelaars van de game werden gehaald en het spel daardoor vele jaren in ontwikkeling was. Desondanks werd Dead Island 2 een succes en ging de game binnen 3 dagen meer dan 1 miljoen keer over de (digitale) toonbank.

Dead Island 2 kwam buiten de Xbox Series X|S ook voor de pc uit. Voor dat platform is ook Game Pass beschikbaar, alleen is Dead Island 2 daar niet te vinden.