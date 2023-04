Vorige week vrijdag verscheen Dead Island 2 na bijna 10 jaar in ontwikkeling te zijn geweest. Meestal levert dat niet al te indrukwekkende resultaten op, maar in het geval van deze game mogen we absoluut niet klagen. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is Patrick zeer tevreden over het eindresultaat.

Dat veel mensen op de game hebben gewacht blijkt wel, want de game is in de eerste drie dagen sinds de release maar liefst 1 miljoen keer verkocht. Dit laat uitgever Deep Silver vol trots weten. Hierbij zijn ook gelijk de eerste statistieken gedeeld, komen ze: