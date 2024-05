Als je net als ons van Dead Island 2 genoten hebt, dan kan je weer met de game aan de slag dankzij een nieuwe uitbreiding. Mocht je je afvragen hoeveel gamers dit spel ondertussen al hebben gespeeld, dan heeft Dambuster Studios daar nu antwoord op gegeven.

De Britse ontwikkelaar laat via hun blog weten dat er inmiddels meer dan 7 miljoen gamers zijn die Dead Island 2 hebben gespeeld. Deze spelers hebben in totaal 24 miljard zombies omgebracht. Dambuster Studios bedankt iedereen voor hun support.

Dit is niet het enige wat de ontwikkelaar kon melden, zo lieten ze ook weten dat het team de game voorlopig blijft ondersteunen en dit natuurlijk op alle platformen. Er zitten bovendien een aantal nieuwe updates in de pijplijn, waar de komende maanden meer over gedeeld zal worden.

“In the following months, we’ll share some exciting and long-awaited new game updates, so stay tuned for more Dead Island 2 content to come!”