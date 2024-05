Sony heeft eerder deze week een ‘corporate strategy meeting’ gehad, waarin het bedrijf het uitgebreid gehad heeft over de toekomst van onder andere de gamesindustrie. Niemand minder dan Neil Druckmann – één van de grote namen bij succesontwikkelaar Naughty Dog – werd naar aanleiding van het evenement geïnterviewd en vermeldde daarbij kort zijn mysterieuze, tot dusver onaangekondigde nieuwe project.

Druckmann heeft met Uncharted 4: A Thief’s End en beide The Last of Us titels toch een palmares bij elkaar geschreven om U tegen te zeggen. Als hij zijn nieuwste project het ‘meest opwindende tot dusver’ noemt, spitsen wij onze oren. Volgens Druckmann zou de game zelfs de manier waarop de gemiddelde mens naar games kijkt kunnen veranderen. Een straffe uitspraak, als je het ons vraagt.

“I’ve been lucky to work on several dream projects and am currently excited about a new one, which is perhaps the most thrilling yet. […] I’m eager to see how this new game resonates, especially following the success of The Last of Us [TV-show], as it could redefine mainstream perceptions of gaming.”