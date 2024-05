Ubisoft lanceerde eerder deze week XDefiant en het is een groot succes, zo blijkt uit een nieuw bericht van Insider Gaming. De website heeft van bronnen begrepen dat de toestroom spelers bij de lancering direct gigantisch was. Dit heeft als gevolg gehad dat er server issues waren, maar inmiddels is alles opgelost.

Volgens de informatie die Insider Gaming heeft, wist XDefiant binnen 2,5 uur na de launch maar liefst 1 miljoen unieke spelers aan te trekken. Nooit eerder wist een game van Ubisoft zoveel spelers in deze tijdspanne aan te trekken en inmiddels is het aantal verder gegroeid.

Zo zou het aantal unieke spelers na 48 uur de 3 miljoen voorbij zijn gegaan en gemiddeld ligt het aantal gelijktijdige actieve spelers op 300.000. De piek die XDefiant op dit vlak zag was op een bepaald moment zelfs 500.000 spelers. Kortom, qua spelersaantallen lijkt de shooter een succes te zijn.