Volgende week verschijnt dan eindelijk XDefiant, een free-to-play shooter van Ubisoft die als een soort ‘concurrent’ van Call of Duty wordt beschouwd. Sta je al te popelen om je geweren te laden zodat je volgende week direct kan beginnen met knallen? Dan kan je nu al de game pre-loaden in afwachting van de eigenlijke release en dit op alle platformen.

Bovenaan dit artikel kan je ook bekijken wanneer de game precies uitkomt, want daar zit wereldwijd wel wat verschil in door tijdzones. Bij ons in Nederland en België zal dat om 19:00 uur ’s avonds zijn. Onderaan het artikel kan je dan de launch trailer bekijken als je jezelf nog wat wilt ophypen.

XDefiant verschijnt op 21 mei.