Een paar dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat XDefiant in 2,5 uur na de lancering al door 1 miljoen mensen gespeeld zou zijn. Nu weten we ook hoeveel spelers de game in een week trok.

Insider Gaming meldt dat er maar liefst 3 miljoen unieke gamers zijn geweest die XDefiant hebben gespeeld in de eerste 48 uur na lancering. Na een week staat de teller op 7,6 miljoen spelers die de game voor het eerst hebben gedownload en gespeeld.

Ubisoft ging er zelf vanuit dat er binnen een week 5 miljoen gamers zouden zijn die de free-to-play first-person shooter zouden uitproberen, dus de verwachting wordt ruimschoots gehaald. Nu is het zaak voor de Franse ontwikkelaar/uitgever om deze aantallen vast te houden.

Ubisoft zelf heeft officieel geen cijfers bekendgemaakt, dus neem het met een korrel zout al is Insider Gaming doorgaans wel een betrouwbare bron. Zeker als het op informatie omtrent games van Ubisoft aankomt.