Later vandaag zal de free-to-play multiplayer shooter XDefiant lanceren. De game is gratis te spelen, maar Ubisoft zal er natuurlijk geld aan moeten verdienen. Via een blogpost hebben ze uitgelegd hoe ze dat precies gaan doen en hierbij beloven ze geen pay-to-win systemen.

Alle content die impact op de gameplay heeft en gekocht kan worden, is ook vrij te spelen via normale progressie. Hierdoor blijft de balans altijd eerlijk. De optie tot kopen is vooral een manier om sneller aan bepaalde zaken te geraken.

Ubisoft stelt ook dat het belangrijk is dat de tijd die spelers in de game investeren met beloningen komt. Dit gaat op verschillende manieren, zo kun je allerlei zaken zonder enige kosten vrijspelen door simpelweg potjes te spelen. Dit telt mee voor de Battle Pass, Ubisoft Connect, Weapon Mastery, in-game uitdagingen en meer.

Tot slot is de game rijkelijk voorzien van mogelijkheden om je eigen persoonlijkheid te laten gelden. Met andere woorden: er zijn veel customization mogelijkheden. Dit varieert van skins tot wapen skins en van player cards tot emoji’s.

Vanzelfsprekend zullen bepaalde skins en cosmetische extra’s tegen echt geld gekocht kunnen worden en naast gratis tiers op de Battle Pass is er ook een premium variant.