In februari van dit jaar werd The Forever Winter aangekondigd. Dit ging gepaard met een trailer, alleen liet deze geen gameplaybeelden zien. Nu is er een nieuwe video verschenen die dat wel doet.

The Forever Winter is een tactische coöp survival horror-titel, waarin je volgens de ontwikkelaar niet harder moet vechten, maar slimmer. Het grote verschil met andere games van hetzelfde genre is dat er gebruik wordt gemaakt van een speciaal dynamisch vechtsysteem, dat ervoor zorgt dat vijanden hun eigen agenda hebben en reageren op wat jij doet.

De game zal vooralsnog alleen uitkomen op pc, maar bij succes zullen er meer platforms volgen. De video die de eerste gameplay van The Forever Winter laat zien check je hieronder.