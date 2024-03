Shinji Mikami is een waar icoon in de gamesindustrie. De man was de bedenker van een ‘kleine’ horrorfranchise onder de naam Resident Evil en later maakte hij ook nog eens de Evil Within-games toen hij werkte voor Tango Gameworks. Inmiddels is hij ook daar niet meer werkzaam en nu blijkt dat hij zijn eigen onafhankelijke studio is begonnen onder de naam ‘KAMUY’.

Opvallend: deze studio is nog niet officieel aangekondigd, al kunnen we deze info wél al vinden op de site van Shadows of the Damned: Hella Remastered. Mikami werkt mee aan het project en in zijn beschrijving staat het volgende te lezen:

Als we Gematsu mogen geloven, dan werd deze studio al vorig jaar in oktober opgericht. Het is toch wel vrij opvallend dat er in al die tijd geen enkel officieel nieuwsbericht de wereld in is gestuurd, maar misschien volgt dit binnenkort alsnog.