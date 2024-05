Ontslagen in de gamingindustrie lijken tegenwoordig de orde van de dag. Zo is ook Take-Two Interactive in zijn personeelsbestand aan het snijden en zullen ze grofweg 5% van hun personeelsbestand de laan uit sturen. Het overgrote deel van de koppen die moeten rollen lijken binnen uitgever Private Division plaats te vinden.

Volgens een uitgebreid bericht op GamesIndustry.biz zouden er binnen Private Division zelf ook veel ontslagen plaats vinden nadat we eerder deze week al hadden vernomen dat de enige twee interne studio’s van Private Division, Roll7 en Intercept Games, ook de deuren moeten sluiten. Wat dit gaat inhouden voor de toekomst van Private Division in zijn geheel is nog even afwachten.

Recent bracht Private Division nog No Rest for the Wicked uit in early access en die game lijkt het vooralsnog goed te doen. Verder zou later dit jaar ook Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game nog moeten verschijnen én zou er nieuwe titels van Bloober Team en Game Freak in de pijpleiding zitten. Mochten we meer horen over de toekomst van Private Division, dan lees je dat hier.