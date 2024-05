Vorige week deden geruchten de ronde dat Sony Pictures Entertainment van plan was om samen met investeringsmaatschappij Apollo Global Management een bod uit te brengen om Paramount over te nemen. The Wall Street Journal meldt dat de twee bedrijven samen al een cashaanbod hebben gedaan.

The New York Times onderschrijft het artikel van The Wall Street Journal en geeft aan dat er een bod is gedaan van maar liefst 26 miljard dollar. Apollo zou in dit geval genoegen nemen met een minderheidsbelang, terwijl Sony de grootaandeelhouder zou zijn.

Vooralsnog is Paramount alleen in gesprek met Skydance Media wegens een exclusiviteitsperiode. Deze periode verloopt binnenkort, waardoor de interesse die Sony en Apollo tonen met hun informele bod binnenkort mogelijk ook beantwoord kan worden.