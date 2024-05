In de basis is DNF Duel een zeer solide fighter, maar de game heeft tot op heden niet echt een voet tussen de deur weten te krijgen. Dat is niet gek met de titanenstrijd tussen Street Fighter 6, Tekken 8 en Mortal Kombat 1 die we de afgelopen maanden allemaal hebben kunnen spelen. Desalniettemin blijft Nexon netjes nieuwe content uitbrengen voor DNF Duel en zijn we inmiddels bij het vijfde DLC-personage aanbeland.

Haar naam is Nen Master en uit onderstaande teaser valt op te maken dat zij met magie onder andere draken kan oproepen die het vuile werk voor haar opknappen. Wanneer Nen Master precies verschijnt is vooralsnog onbekend, maar volgens de trailer mogen we haar aankomende zomer verwelkomen.