Over een paar dagen kunnen liefhebbers van fighting games weer aan de slag met een nieuwe creatie van Arc System Works. Dit in de vorm van DNF Duel. Naarmate de release nadert, laat men natuurlijk ook alvast wat zien van de diverse personages die we mogen verwachten in deze game, en de zestiende in het rijtje is The Lost Warrior.

Naast duistere magie met vele indrukwekkende trucjes, zal The Lost Warrior zijn tegenstanders ook te lijf gaan met zijn zwaard. Een interessant personage voor in een fighting game is het in ieder geval zeker. DNF Duel verschijnt op 28 juni aanstaande voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.