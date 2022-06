De release van DNF Duel is nu bijna onder ons. Na heel wat kortere trailers van de verschillende personages apart, laat ontwikkelaar Arc System Works ons nu ook genieten van alle fighters samen in een allesomvattende launch trailer.

De trailer toont de verschillende modi van de game, zowel online als offline, en toont hierbij heel wat gameplay. Eerder kregen we al apart trailers te zien van de Story Mode, de Single Mode en de Online Mode, dus als je meer specifieke info over deze modi wilt, kan je die trailers bekijken.

DNF Duel verschijnt later deze maand, op 28 juni om precies te zijn, voor de PS4, PS5 en pc. Bekijk de launch trailer hieronder.