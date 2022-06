DNF Duel, de volgende vechtgame van ontwikkelaar Arc System Works, verschijnt later deze maand, dus is het ook logisch dat we nu heel wat nieuwtjes rond deze titel krijgen. De nieuwste trailer toont ons Launcher, het 12e speelbare personage in de game.

De trailer zelf is eerder kort, maar weet wel in die korte tijd Launcher goed te presenteren. Haar combo’s maken gebruik van allerlei grof geschut, zoals gatling guns en vlammenwerpers, wat uiteraard voor heel wat spektakel zorgt.

DNF Duel verschijnt op 28 juni voor de PS4, PS5 en pc. Bekijk de trailer waarvan sprake hieronder.