In het meest recente bericht dat we schreven over DNF Duel gaven we al aan dat de game een Nintendo Switch-versie zou krijgen. In datzelfde bericht kregen we veel info over de game die toen nog niet uit was, maar een releasedatum voor de Switch-versie ontbrak vooralsnog. Daar heeft ontwikkelaar Nexon nu meer duidelijkheid over gegeven.

DNF Duel zal namelijk op 20 april komend jaar verschijnen voor het platform van Nintendo. In juni dit jaar verscheen de game voor de PS4, PS5 en pc, dus de Switch-versie laat op zich wachten. Naast de releasedatum deelde Nexon ook dat de game een eerste Season Pass zal krijgen komend jaar.

Deze Season Pass voegt vijf nieuwe personages toe, waaronder de eerder aangekondigde Spectre. Zij staat bekend om dodelijke precisie met haar twee wapens en haar kleinere zwaard White Fang zit vast aan een kabel, zodat zij ook op afstand kan aanvallen.

Wanneer de Season Pass naar DNF Duel komt, is nog niet bekendgemaakt.