Vorige zomer verscheen de prima fighter DNF Duel van de gevierde ontwikkelaar Arc System Works. De makers hebben in de maanden na de release niet stilgezeten, want in de loop van deze maand krijgen we een grote patch met veel veranderingen op ons bord. De patch kreeg dan ook de toepasselijke naam ‘Grand Balance Patch’ toegewezen. Er worden heel wat aanvallen aangepast en gebalanceerd om een betere ervaring te verkrijgen.

Battle Balance Update – Buff for more than 100 Skills.

– Buff for more than 100 Skills. Gauge System – Higher HP and Guard Gauge for all characters.

– Higher HP and Guard Gauge for all characters. Awakening Skill – Buffed Awakening Skills for more excitement.

– Buffed Awakening Skills for more excitement. Defense System – Upgraded Evade. More advantages for Guard Cancel.

Daar houdt het goede nieuws niet op, want we kregen ook een korte teaser van het volgende personage te zien (Spectre) én volgend jaar in de loop van de lente krijgt DNF Duel ook een Nintendo Switch-versie. Heel wat om naar uit te kijken dus.

Bekijk alle nieuwe trailers hieronder.

Grand Balance Patch trailer

Spectre teaser

Switch trailer