Het roster van DNF Duel begint steeds voller te geraken: we krijgen de laatste tijd veel trailers die de individuele fighters in de schijnwerpers zetten en dat is nu niet anders. Onlangs kregen we nog Launcher te zien en nu is het de beurt aan Troubleshooter.

Troubleshooter houdt wel van een harde knal: hij heeft een zwaard en een dubbele shotgun die beide enorme explosies veroorzaken. Daarnaast heeft hij bommetjes die – je raadt het al – ook exploderen na impact. Zijn combo’s zijn dan ook een waar spektakel om naar te kijken.

Bekijk Troubleshooter aan het werk in de trailer hieronder. DNF Duel verschijnt op 28 juni voor de PS4, PS5 en pc.