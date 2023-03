Nexon en ontwikkelaar Arc System Works hebben de roadmap voor DNF Duel’s eerste seizoenspas onthuld via Twitter. De seizoenspas trapt af met Spectre, een personage uit een andere game van Nexon genaamd Dungeon Fighter Online, als eerste toevoeging aankomende zomer.

Deze zomer zal Spectre niet de enige toevoeging zijn, zo wordt er een nieuw Awakening systeem toegevoegd, evenals een nog onbekend gameplay systeem. De rest van het jaar zit ook nog gevuld met nieuwe content, zo zal er in de herfst een nieuw personage worden toegevoegd, een nieuw personage en stage in de winter, en nóg twee nieuwe personages in 2024.

DNF Duel is momenteel beschikbaar op de PS4, PS5 en pc. Op 20 april barst het gevecht ook los op de Nintendo Switch. Je kunt hieronder een korte video bekijken waarin Spectre in actie te zien is: