DNF Duel zit er aan te komen en eerder werd er in een trailer, die je hier kan terugvinden, al het een en ander uit de doeken gedaan over de verhalende modus van het spel. Nu is het echter de beurt aan de Single Mode modi, die ook van een korte trailer voorzien zijn.

Zo zal je losse gevechten kunnen voeren, maar ook een survival modus kunnen spelen, check de trailer hieronder om de verschillende Single Mode modi in actie te zien. Op de game is het nog eventjes wachten, want deze verschijnt op 28 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc.