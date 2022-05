De open beta van DNF Duel is nu al enige tijd achter de rug en de game kent inmiddels ook een releasedatum. Op 28 juni zal DNF Duel moeten verschijnen op de PlayStation en pc, en dat is dus nog ongeveer anderhalve maand wachten. Als je graag al wat meer wilt weten over het verhaal, dan is de onderstaande trailer erg nuttig voor je.

In deze trailer wordt namelijk meer van het verhaal uit de doeken gedaan en zo zien we diverse personages in de problemen. Berserker wordt bijvoorbeeld achtervolgd door een groep soldaten onder leiding van Cyrus en de Dragon Knight lijkt op het punt te staan het loodje te leggen, naast haar bebloede draak.

Mocht je niet bekend zijn met de wereld van DNF Duel, dan is de Glossary een handig hulpmiddel voor je. Deze is beschikbaar in de game en dit menu vertelt meer over de diverse locaties, personages en voorgaande gebeurtenissen uit het universum. De Glossary is ook voorzien van een galerij en zo kan je dus duidelijk zien wie iedereen precies is.