DON’T NOD heeft besloten om Lost Records: Bloom and Rage uit te stellen. Dit komt niet doordat de ontwikkelaar meer tijd nodig heeft, maar om een andere game te ontlopen: de nieuwste Life is Strange.

Life is Strange werd oorspronkelijk door DON’T NOD gemaakt, maar voor het nieuwste deel staat Deck Nine aan het roer. Lost Records: Bloom and Rage heeft echter heel veel weg van de eerder genoemde serie, dus die titels zouden elkaar kunnen bijten.

Life is Strange: Double Exposure zal op 29 oktober 2024 uitkomen en rond deze tijd stond ook de nieuwe game van DON’T NOD gepland. CEO Oskar Guilbert wil beide games de ruimte geven en daarom is besloten om Lost Records: Bloom and Rage uit te stellen naar 2025.

Een exacte releasedatum is nog niet gegeven.

“We know that many of our fans are eagerly awaiting this game, just as they are the recently announced next instalment of Life is Strange. Let’s give both titles the space they need to be enjoyed by our players within the large community we have built. We firmly believe that the wait for Bloom & Rage will be worth it. We look forward to sharing this new adventure, which we hope will become another memorable chapter in the DON’T NOD universe.”