Max Caulfield is weer terug. De protagonist uit de eerste Life is Strange speelt de hoofdrol in Life is Strange: Double Exposure, die tijdens de Xbox Games SHowcase zojuist werd aangekondigd. De game is in ontwikkeling voor de Xbox Series X|S en pc, al verwachten we dat de titel ook naar de PlayStation 5 komt.

In deze game krijgt Max te maken met de dood van haar vriendin, die in een parallelle realiteit wel nog leeft. Max wisselt tussen de twee werelden om het mysterie uit te zoeken en de dood te voorkomen. De onderstaande trailer geeft een duidelijk beeld van hoe of wat.

Life is Strange: Double Exposure verschijnt op 29 oktober.