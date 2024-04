De remake van Silent Hill 2 staat gepland voor dit jaar, maar het is nog altijd wachten op de officiële releasedatum. Volgens de meest recente berichten zou het niet lang duren voordat we daar meer over te horen krijgen en de ontwikkelaar heeft nu nog wat meer van hun zelfverzekerdheid laten blijken.

Uit het meest recente bedrijfsmatige rapport voor aandeelhouders blijkt dat Bloober Team erg veel vertrouwen heeft in het uiteindelijke resultaat. De game maken en straks uitbrengen is volgens Bloober Team de belangrijkste test die de studio ooit heeft ondergaan.

Waar de ontwikkelaar in het verleden vooral met eigen projecten bezig was, is Silent Hill natuurlijk een gerenommeerde franchise. Zij hebben van Konami het vertrouwen gekregen om de remake te maken, waardoor de druk op de ontwikkelaar is toegenomen.

“In 2023, almost half of our production forces were focused on the currently loudest project in the industry—Silent Hill 2, which we are creating together with our partner, Konami. It is one of the most recognisable brands in the gaming world and definitely a key one when it comes to the horror genre. We make every effort to provide the best possible emotions – both to those who played the original over 20 years ago and to those for whom this will be their first approach to the famous series.”